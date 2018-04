33. Auflage : Äthiopier Deksisa gewinnt den Marathon in Hamburg

Hamburg (dpa) – Solomon Deksisa hat die 33. Auflage des Hamburg Marathons gewonnen. Der Äthiopier absolvierte die 42,195 Kilometer durch die Hansestadt bei guten äußeren Bedingungen in 2:06:34 Stunden.

von dpa

29. April 2018, 13:05 Uhr

Deksisa verwies seine Landsleute Tadu Abate (2:06:54) und Ayele Abshero (2:07:19) auf die Plätze. In einem schnellen Rennen wurde der angestrebte Streckenrekord von 2:05:30 Stunden dennoch deutlich verpasst. Bei den Frauen setzte sich Shitaye Eshete aus Bahrain in 2:24:51 Stunden durch.

Der Regensburger Philipp Pflieger erfüllte als Gesamtelfter in 2:13:39 Stunden die geforderte Norm für die EM im August in Berlin. Insgesamt waren mehr als 14.000 Läuferinnen und Läufer an den Start gegangen.