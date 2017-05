Nächstes Ziel WM : Carolin Schäfer mit bestem Siebenkampf Zweite in Götzis

vergrößern 1 von 2 Foto: Expa/Peter Rinderer 1 von 2

Die 25-jährige Frankfurterin musste sich beim Traditionsmeeting in Götzis/Österreich mit 6836 Punkten nur Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien geschlagen geben, die auf 7013 Zähler kam. Schäfers Clubkollegin Claudia Salman-Rath knackte als Fünfte mit zuvor nie erreichten 6580 Punkten ebenfalls locker die WM-Norm (6200). Dritte wurde Laura Ikauniece-Admidina aus Lettland mit 6815 Punkten.

Schäfer stellte in gleich fünf Disziplinen persönliche Bestleistungen auf und verbesserte ihr bislang bestes Gesamtergebnis von 6547 Punkten deutlich. Zittern musste die Olympia-Fünfte im Weitsprung, wo sie nach zwei ungültigen Versuchen dann aber auf 6,57 Meter hinausflog. Salman-Rath gelang hier mit 6,86 Metern nicht nur die Tagesbestweite, sie überbot sogar die WM-Norm für die Spezialistinnen in der Sandgrube. Jennifer Oeser aus Leverkusen hatte den Wettkampf am Samstag wegen Rückenbeschwerden vorzeitig beendet.

«Mir fehlen die Worte. Manchmal läuft’s einfach. Das war heute ein Wettkampf im Flow», sagte Schäfer bereits nach dem ersten gelungenen Tag. Nach den Rücktritten der London-Olympiasiegerin und dreimaligen Weltmeisterin Jessica Ennis-Hill aus Großbritannien sowie der zweimaligen Vize-Weltmeisterin Brianne Theisen-Eaton aus Kanada werden die Karten an der Weltspitze neu gemischt. Schäfer hat sich für die WM in London eine Medaille als Ziel gesetzt.

von dpa

erstellt am 28.Mai.2017 | 17:09 Uhr