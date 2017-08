Mitfavorit bei WM weiter : Hochspringer Mateusz Przybylko erreicht Medaillenkampf

vergrößern 1 von 1 Foto: Lukas Schulze 1 von 1

Der Leverkusener überwand am Freitag in London die geforderten 2,31 Meter im zweiten Versuch. Der EM-Dritte Eike Onnen aus Hannover schaffte mit 2,29 Metern ebenfalls den Einzug in den Endkampf.

Przybylko, dessen Bruder Kacper Fußballprofi beim 1. FC Kaiserslautern ist, war am 25. Juni in Bottrop 2,35 Meter gesprungen. Nur Mutaz Essa Barshim kam in diesem Jahr mit 2,38 schon höher. Der Olympia-Zweite aus Katar hofft auf seinen ersten internationalen Freiluft-Titel.

Der 25 Jahre alte Przybylko war bei der WM 2015 in Peking und bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro jeweils in der Ausscheidung gescheitert.

von dpa

erstellt am 11.Aug.2017 | 14:38 Uhr