Bestzeit : Jepkosgei bricht 10-Kilometer-Straßenlauf-Weltrekord

Joyciline Jepkosgei aus Kenia hat als erste Frau den 10-Kilometer-Straßenlauf in unter einer halben Stunde absolviert. Die 23-Jährige kam in Prag in einer Zeit von 29 Minuten und 43 Sekunden ins Ziel. Sie unterbot damit ihre Bestzeit vom Frühjahr um 21 Sekunden.