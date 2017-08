Letzte Acht verpasst : Kugelstoßer David Storl enttäuscht auch bei WM

vergrößern 1 von 1 Foto: Rainer Jensen 1 von 1

Der zweimalige Weltmeister aus Leipzig verpasste sogar den Medaillenkampf der besten Acht. Das war dem 27-Jährigen letztmals bei der Heim-WM 2009 in Berlin passiert, als er mit 19,19 Metern nicht einmal die Qualifikation überstand. Vor einem Jahr erlebte er bereits bei den Olympischen Spielen in Rio als Siebter eine Enttäuschung.

Storl war 2011 in Daegu/Südkorea im Alter von 21 Jahren und 37 Tagen der jüngste Kugelstoß-Weltmeister der Leichtathletik-Geschichte. Auch 2013 in Moskau holte sich der Sachse WM-Gold; vor zwei Jahren in Peking musste er sich nur dem Amerikaner Joe Kovacs geschlagen geben.

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 22:23 Uhr