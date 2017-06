Diamond-League-Meeting : Reus wird in 10,21 Sekunden Zweiter in Stockholm

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

In 10,21 Sekunden war im B-Lauf nur der Jamaikaner Ryan Shields (10,19) schneller als der Wattenscheider Sprinter, der am Freitag in Dessau mit 10,23 Sekunden in die Saison gestartet war.

Programm und Ergebnisse

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 16:29 Uhr