87,28 Meter in Kuortane : Sechster Saisonsieg für Speerwurf-Ass Röhler

Zuletzt hatte er in Rom (90,06 Meter) und Turku (88,26) bereits starke Leistungen gezeigt. Zum Auftakt der Saison hatte Röhler beim Diamond-League-Meeting in Doha mit 93,90 Metern einen deutschen Rekord aufgestellt.

Einen deutschen Speerwurf-Doppelerfolg machte in Kuortane wie schon bei den Meetings in Turku, Rom und Doha der Offenburger Johannes Vetter perfekt. Der Olympia-Vierte wurde mit 83,70 Metern Zweiter. Platz drei ging an Ex-Weltmeister Tero Pitkämäki aus Finnland (83,17 Meter). Der Mannheimer Andreas Hofmann wurde mit 79,86 Metern Vierter.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 11:27 Uhr