Leichtathletik : Speerwerfer Vetter vor Operation: «Ziel ist Gold in Tokio»

Speerwerfer Johannes Vetter will nach der Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften in Doha den Olympiasieg im kommenden Jahr folgen lassen. «Das Ziel ist Gold in Tokio», sagte Vetter im Morgenmagazin des ZDF.

Avatar_prignitzer von dpa

08. Oktober 2019, 10:12 Uhr

Die für Freitag in Frankfurt/Main vorgesehene Operation wegen einer Knorpelabsplitterung im Fuß soll das Ziel nicht gefährden. Der 26 Jahre alte Offenburger rechnet mit einer vier- bis sechswöchigen Pause, ehe er wieder langsam die Belastung erhöhen werde. «Bis Tokio ist noch Zeit genug», sagte Vetter weiter.

Bei den Olympischen Spielen rechnet der Weltmeister von 2017 mit einer stärkeren Teamleistung als zuletzt in Katar, als Olympiasieger Thomas Röhler und der EM-Zweite Andreas Hofmann bereits in der Qualifikation gescheitert waren: «In Tokio werden wir eine super Teamleistung hinlegen.»