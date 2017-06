Am 28. Juni : Usain Bolt startet auf seiner Abschiedstournee in Ostrau

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastien Nogier 1 von 1

«Das Golden-Spike-Meeting in Ostrava ist immer eines der ersten in meinem Kalender gewesen, und ich bin glücklich mitzuteilen, dass ich in diesem Jahr das neunte und letzte Mal dort sein werde», sagte der Jamaikaner. «Es war das erste professionelle Meeting, das mich am Beginn meiner Karriere eingeladen hat, und deshalb passt es, in meiner letzten Saison noch einmal dorthin zurückzukehren.»

Der achtmalige Olympiasieger wird über 100 Meter antreten. Nach den Weltmeisterschaften im August in London beendet der 30 Jahre alte Superstar der Leichtathletik seine Laufbahn.

IAAF-Mitteilung

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 16:21 Uhr