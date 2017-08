Kölnerin Wester ausgeschieden : Weitspringerin Salman-Rath erreicht das WM-Finale

vergrößern 1 von 1 Foto: Rainer Jensen 1 von 1

Im Siebenkampf war die 31-Jährige am vergangenen Samstag WM-Achte geworden. Mit einer Saisonbestleistung von 6,86 Metern geht Salman-Rath als Weltranglistenfünfte in den Endkampf. Ausgeschieden ist Alexandra Wester. Der 23 Jahre alten Kölnerin reichten 6,27 Meter nicht zum Weiterkommen.

Die unter neutraler Flagge startende Russin Darya Klischina war mit 6,66 Metern Beste der Qualifikation. Sie durfte bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro als einzige Russin nach Aufdeckung des Dopingskandals in ihrer Heimat starten. Der Grund: Klischina lebt in den USA und wird unabhängigen Doping-Kontrollen unterzogen.

09.Aug.2017