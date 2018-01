Abwehrchef zur EM : Lemke kehrt überraschend zu deutschen Handballern zurück

Handball-Bundestrainer Christian Prokop holt bereits zum dritten Spiel bei der EM in Kroatien Europameister Finn Lemke überraschend zurück in seinen Kader. Lemke wird Bastian Roscheck ersetzen, wie Prokop in Zagreb ankündigte.