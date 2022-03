Europäischer Schwimmverband : Len schließt Schwimmer aus Russland und Belarus aus

Der europäische Schwimmverband Len wird bis auf Weiteres keine russischen und belarussischen Sportler zu seinen Veranstaltungen einladen.

„Die Len verurteilt die von Belarus unterstützten Aktionen der russischen Regierung bei ihrer Invasion in die Ukraine aufs Schärfste“, heißt es in einer Mitteilung. „Dieser Kriegsakt hat das Leben der ukrainischen Bürger erschüttert und ist völlig gegen den Geist von Sport.“ Zudem sollen bis auf Weiteres auch keine Len-Wettkämpfe in Russland und Belaru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.