Eishockey-WM : Lettland verliert - Kanada macht Druck

Gastgeber Lettland muss nach der dritten Niederlage im fünften Spiel der Eishockey-WM um die Teilnahme am Viertelfinale bangen.

München | Die Letten unterlagen Norwegen mit 3:4 (2:1, 0:1, 1:1) nach Penaltyschießen. Vor den abschließenden beiden Vorrundenspielen gegen Titelverteidiger Finnland am Sonntag und Deutschland am Dienstag (beide 19.15 Uhr) ist Lettland mit acht Punkten Vierter der Gruppe B. Am Sonntag könnte aber der 26-malige Weltmeister Kanada vorbeiziehen. Nach dem histor...

