Formel 1 : Lewis Hamilton: „Nie gesagt, dass ich aufhören würde“

Lewis Hamilton hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit mehreren Wochen von einer „schweren Zeit“ nach dem bitter verlorenen Saisonfinale im vergangenen Jahr gesprochen.

Bei der Frage nach einem möglichen vorzeitigen Karriereende musste er ein wenig schmunzeln. „Ich habe nie gesagt, dass ich aufhören würde. Ich liebe, was ich tue“, sagte der mittlerweile 37 Jahre Rekordweltmeister der Formel 1 bei der Präsentation des neuen Mercedes in Silverstone. Hamilton hatte am 12. Dezember vergangenen Jahres den achten WM-Titel i...

