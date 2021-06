Schwimmen : Lochte verpasst Olympia-Qualifikation für Tokio

Der sechsmalige Olympiasieger Ryan Lochte hat die erneute Qualifikation für Olympische Spiele verpasst.

Omaha | Bei den Ausscheidungskämpfen für die Startplätze im Team der USA bei den anstehenden Spielen in Tokio kam der 36-Jährige in Omaha bei den 200-Meter-Lagen nur auf den siebten Platz im Finale. Lochte hat an vier Olympischen Spielen teilgenommen und mit zwölf Medaillen die zweitmeisten der Geschichte. „Ich will weiter Wettschwimmen, aber noch eine Oly...

