Australian Open : Lockdown: Vorerst keine Fans in Melbourne - Williams weiter

Die Corona-Lage in Melbourne hat sich wieder verschlechtert. Die Metropole am Yarra River geht daher für fünf Tage in den Lockdown. Die Australian Open werden trotzdem fortgesetzt. Zuschauer sind aber erst einmal nicht mehr erlaubt.

Melbourne | Weil für die australische Metropole Melbourne wegen des Corona-Ausbruchs in einem Flughafen-Hotel ein fünftägiger Lockdown verhängt worden ist, gehen die Australian Open der Tennisprofis vorerst ohne Zuschauer weiter. Wie der Premierminister des Bund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.