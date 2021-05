BBL : Ludwigsburg startet mit Erfolg gegen Bamberg in die Playoffs

Hauptrunden-Sieger MHP Riesen Ludwigsburg ist mit einem Sieg ins Playoff-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga gestartet.

Ludwigsburg | Gegen den früheren Serienmeister Brose Bamberg gewann die Mannschaft von Trainer John Patrick zum Auftakt der K.o.-Runde mit 83:69 (41:33) und führt in der Best-of-Five-Serie mit 1:0. Spiel zwei findet am Freitag erneut in Ludwigsburg statt. Die Gastgeber benötigten ein Viertel, um gegen den Tabellenachten der regulären Saison in Schwung zu kommen....

