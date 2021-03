Basketball-Bundesliga : Ludwigsburger Siegesserie nach 18 Spielen gerissen

18 Spiele lang gehen die MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball-Bundesliga als Sieger vom Platz. Gegen Crailsheim setzt es nun eine Niederlage. Alba Berlin und Bayern München geben sich keine Blöße.

Ilshofen | Nach beeindruckenden 18 Siegen in Folge haben die MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball-Bundesliga wieder eine Niederlage kassiert. Der Spitzenreiter unterlag den Hakro Merlins Crailsheim am Sonntag auswärts mit 58:68 (26:40). „Ich glaube, Craislheim wollte es heute mehr. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit gut zurückgekämpft, aber es hat leid...

