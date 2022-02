Bundesliga : Mainz 05 setzt gegen Leverkusen auf starke Defensive

Im Duell gegen die derzeit beste Offensive der Fußball-Bundesliga setzt der FSV Mainz 05 auf seine Abwehrstärke.

„Dass wir defensiv eine gute Saison spielen sieht man daran, wie die Mannschaft gegen den Ball arbeitet. So wird es hoffentlich bleiben, und das wird sicher auch ein Schlüssel sein“, sagte FSV-Trainer Bo Svensson vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Die Mainzer haben in dieser Saison bislang die wenigsten Gegent...

