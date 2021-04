Rennen in Enschede : Marathonläuferin Steinruck siegt und holt Olympia-Ticket

Die Frankfurterin Katharina Steinruck hat mit dem Sieg beim Marathon im niederländischen Enschede das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio gelöst.

Enschede | In persönlicher Bestzeit in 2:25:59 Stunden siegte die 31-jährige deutsche Ex-Meisterin vor der Portugiesin Sara Moreira, die in 2:26:42 Stunden ins Ziel kam. Die Berlinerin Rabea Schöneborn wurde in 2:27:03 Stunden Dritte, konnte damit aber ihre Zwillingsschwester Deborah (2:26:55) nicht mehr aus den deutschen Olympia-Ticketrängen verdrängen. Als ...

