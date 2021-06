108. Frankreich-Rundfahrt : Martin vor dem Tour-Start: „Pogacar unter Zugzwang setzen“

Tony Martin geht bereits in seine 13. Tour de France und hat ein großes Ziel vor Augen: Am Ende eine Ehrenrunde auf den Pariser Champs-Élysées mit seinem siegreichen Kapitän Primoz Roglic drehen.

Brest | Die Zeit der eigenen großen Siege ist für Tony Martin wohl vorbei. Dafür stellt sich der viermalige Zeitfahr-Weltmeister bei der am Samstag in Brest startenden Tour de France ganz in den Dienst des slowenischen Top-Favoriten Primoz Roglic. Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur redet Martin über Roglic' Führungsqualitäten, das Sicherheitspro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.