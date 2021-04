Gewichtheben : Mau holt EM-Gold im Stoßen - Brandhuber Zehnter im Zweikampf

Jon Luke Mau hat bei den Europameisterschaften im Gewichtheben in Moskau eine Goldmedaille gewonnen.

Moskva | Der 22 Jahre alte Sportsoldat aus Schwedt bewältigte in der Teildisziplin Stoßen des 61-Kilo-Limits 162 Kilogramm und sicherte sich in dieser Wertung den EM-Titel. In der wichtigeren olympischen Zweikampfwertung wurde er jedoch nur Sechster mit 282 Kilogramm. Durch zwei Fehlversuche im Reißen (120 kg) vergab der Junioren-Weltmeister von 2018 ein be...

