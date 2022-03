NBA : Mavericks gewinnen gegen Rockets - Rekord für Gregg Popovich

Die Dallas Mavericks haben nach dem Aussetzer gegen die New York Knicks in der NBA zurück in die Spur gefunden und das Texas-Duell mit den Houston Rockets klar gewonnen.

Das 113:100 war der achte Sieg aus den vergangenen zehn Spielen für die Mannschaft um NBA-Star Luka Doncic und Nationalspieler Maxi Kleber. Zwei Tage nach dem 77:107 gegen die Knicks lagen die Mavericks gegen die Rockets um Nationalspieler Dennis Schröder nur im ersten Viertel zwischenzeitlich im Rückstand und hatten die Partie danach komplett unter Ko...

