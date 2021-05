NBA : Mavericks setzen Lakers unter Druck

Die Dallas Mavericks setzen die Los Angeles Lakers in der NBA weiter massiv unter Druck.

Miami | Ohne den angeschlagenen Nationalspieler Maxi Kleber holten die Texaner am Dienstagabend (Ortszeit) ein 127:113 gegen die Miami Heat und zogen in der Western Conference wieder am Titelverteidiger vorbei auf Rang fünf. Beide Teams kommen sieben Spiele vor dem Ende der Hauptrunde auf 37 Siege und 28 Niederlagen. Die Mavericks haben im direkten Duell aber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.