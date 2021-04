ATP-Turnier : Maximilian Marterer verliert Auftakt in München

Der deutsche Tennisprofi Maximilian Marterer hat seine Erstrundenpartie beim ATP-Turnier in München verloren.

München | Der 25 Jahre alte Nürnberger unterlag Ricardas Berankis aus Litauen mit 6:7 (10:12), 3:6. Dadurch verpasste Marterer im Achtelfinale ein Duell mit dem topgesetzten Alexander Zverev. Der beste deutsche Tennisprofi hatte in der ersten Runde in Freilos. Am Abend stehen bei dem Sandplatzevent in der bayerischen Landeshauptstadt das Spiel von Qualifi...

