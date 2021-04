Nach Autounfall : McIlroy vor Masters: Woods geht es besser als gedacht

Golf-Profi Tiger Woods geht es nach seinem Autounfall besser, als Kollege Rory McIlroy erwartet hatte.

Augusta | „Wenn du von so etwas hörst und du das Auto und den Unfall siehst, dann denkst du, Mann, er wird für sechs Monate in einem Krankenhausbett sein“, berichtete der 31 Jahre alte McIlroy von einem Besuch bei Woods im März. „Aber es geht ihm tatsächlich besser als das“, sagte der Nordire vor dem Masters in Augusta, das Woods wegen der schweren Verletzungen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.