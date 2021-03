Formel 1 : Mercedes will früh mit Hamilton über die Zukunft sprechen

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff will mit neuen Vertragsgesprächen mit Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton nicht zu lange warten.

Brackley | „Wir werden sehr bald sprechen, um herauszufinden, was wir uns von der Zukunft versprechen“, sagte Wolff in einer digitalen Medienrunde. „Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Lewis weitermachen möchte, weil ihm die Fahrerei Spaß macht.“ Der 36 Jahre alte Brite wolle sich in diesem Jahr aber „Flexibilität erhalten“, sagte der österreichische Motorspor...

