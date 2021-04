Basketball-Bundesliga : MHP Riesen Ludwigsburg vor Vorrunden-Meisterschaft

Die MHP Riesen Ludwigsburg stehen in der Basketball-Bundesliga vor der Vorrunden-Meisterschaft.

Gießen | Die Mannschaft von Trainer John Patrick gewann am Samstag bei den Jobstairs Gießen 46ers mit 89:80 (48:27) und führt die Liga fünf Partien vor Ende der regulären Saison mit 27:2-Siegen souverän vor Meister Alba Berlin (23:6) an. Gießen (6:24) droht dagegen als Tabellenvorletzter der Abstieg. Die Gäste dominierten von Beginn an die Partie und füh...

