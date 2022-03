Formel 1 : Mick Schumacher startet nach Unfall nicht in Saudi-Arabien

Mick Schumacher wird nach seinem schweren Unfall in der Qualifikation nicht am Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien am Sonntag teilnehmen. Das teilte der Haas-Rennstall mit.

Der 23-Jährige hatte den heftigen Crash in Dschidda zwar ohne äußere Verletzungen überstanden, sein Auto wurde jedoch erheblich beschädigt. Schumacher war zunächst im Streckenhospital untersucht worden. Im Anschluss wurde er zur Vorsicht mit einem Hubschrauber für weitere Tests ins King Fahad Armed Forces Hospital in Dschidda geflogen. Dies passiere, „...

