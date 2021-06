Weitsprung-Weltmeisterin : Mihambo: Mit Geduld und langem Anlauf Richtung sieben Meter

Die große Olympia-Hoffnung Malaika Mihambo muss erst noch richtig reinkommen in die Saison. Während die Weitspringerin auf den ersten Sieben-Meter-Satz wartet, hat die Konkurrenz schon mächtig losgelegt.

Braunschweig | In der Weitsprung-Bestenliste der internationalen Leichtathletik liegt Malaika Mihambo derzeit nur auf Rang 20. Aber das ist nichts, was die stets in sich ruhende Weltmeisterin stresst. Auch von der schwierigen Situation in Tokio lässt sich die zweimalige „Sportlerin des Jahres“ nicht verrückt machen. „Ich werfe mich einfach mit vollem Herzen ins T...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.