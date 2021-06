Weitsprung-Weltmeisterin : Mihambo: Olympia-Konkurrenz „stärker als in den Vorjahren“

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo will sich derzeit nicht mit der schwierigen Situation der Olympischen Spiele in Tokio beschäftigen.

Braunschweig | „Ich blende das ziemlich aus und versuche, mich auf das zu konzentrieren, was ich selbst mit beeinflussen kann - also auf mein Training und meine Vorbereitung“, sagte die 27-Jährige vor den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am Wochenende in Braunschweig der dpa. „Ich werfe mich einfach mit vollem Herzen ins Training und hoffe, dass die Olymp...

