Baseball : Minnesota Twins starten mit Niederlage in MLB-Saison

Eine gute Leistung des Berliner Baseball-Profis Max Kepler hat den Minnesota Twins zum Start in die MLB-Saison nicht zum Sieg gereicht.

Milwaukee | Trotz zwischenzeitlicher 5:2-Führung unterlag Keplers Mannschaft den Milwaukee Brewers am „Opening Day“ der Major League Baseball mit 5:6 nach zehn Innings. Kepler erzielte am Donnerstag (Ortszeit) einen Punkt und hatte drei Hits, mit denen er es je einmal zur ersten, zweiten und dritten Base schaffte. Bei der Partie im American Family Field in Mil...

