Tennis-Team-Wettbewerb : Mit Bruder Mischa an der Seite: Zverev will besseren ATP Cup

Nach der Quarantäne geht es für Alexander Zverev endlich richtig los. Beim ATP Cup will sich Deutschlands Nummer eins in Form für die am Montag beginnenden Australian Open bringen. Als Teamchef hat er eine ganz besondere Person an seiner Seite.

Melbourne | Alexander Zverev zerhackt seinen Tennisschläger. Er schnauzt seinen Vater an, Teamchef Boris Becker und Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann sitzen hilflos und pikiert daneben. Die deutsche Nummer eins verpatzt beim ATP Cup den Saisonauftakt und hinter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.