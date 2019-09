Weltturnier in Japan : Mitfavorit Wales startet mit Erfolg in Rugby-WM

Mit einem klaren 43:14 (29:0)-Sieg gegen Georgien ist Wales in die Rugby-WM in Japan eingestiegen.

23. September 2019, 14:59 Uhr

Die auf Rang vier der Weltrangliste geführten Briten gerieten in Tokio lediglich zu Beginn des zweiten Abschnitts unter Druck. Die Waliser, die sich spätestens durch den Sieg beim europäischen Sechs-Nationen-Turnier Anfang des Jahres in den engen Favoritenkreis der WM gespielt hatten, treffen am Sonntag im Spitzenspiel der Gruppe D auf Australien.