Verstoß gegen Drogenregeln : MLB sperrt Spieler für 80 Partien

Weil er positiv auf ein anaboles Steroid getestet worden ist, hat die Major League Baseball Pitcher Paul Campbell von den Miami Marlins für 80 Spiele gesperrt.

Miami | Die Strafe werde sofort wirksam, teilte die MLB mit. Der 25-Jährige erklärte, er wisse nicht, wie die Substanz in seinen Körper gekommen sei und habe deswegen auch keine tragfähige Verteidigung. Die Saison in der MLB umfasst nach einer verkürzten Corona-Spielzeit 2020 in diesem Jahr wieder 162 Partien in der Hauptrunde. ...

