Neunter Saisonlauf : Audi-Pilot Rast startet bei DTM in Moskau von der Pole

Audi-Pilot René Rast startet beim neunten Saisonlauf des Deutschen Tourenwagen Masters von der Pole Position. Dem Mindener reichte in der Qualifikation am Samstag auf dem Moscow Raceway die zweitschnellste Zeit, um das Rennen am Nachmittag von Startplatz eins aus aufzunehmen.