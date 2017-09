Ohne Zusatzgewichte : Audi-Trio startet bei DTM in Spielberg von ganz vorne

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

von dpa

erstellt am 23.Sep.2017 | 12:31 Uhr

Der Gesamtführende Mattias Ekström aus Schweden kam auf Platz drei und war 0,008 Sekunden schneller als Marco Wittmann als bester BMW-Fahrer. Ekströms schärfster Verfolger in der Meisterschaft, Mercedes-Fahrer Lucas Auer aus Österreich, kam nicht über Platz zwölf hinaus. Bester Fahrer für die Schwaben war der Kanadier Robert Wickens auf Position sieben.

In den ersten 14 Saisonrennen gab es in der Tourenwagen-Serie noch Gewichte, die je nach Rundenzeiten im Auto montiert werden mussten. Damit sollte für mehr Ausgeglichenheit zwischen den drei Marken gesorgt werden. Nach vielen Debatten änderte die DTM vor dem Wochenende in Österreich die Regeln und schaffte die Gewichte ab. Das Samstagsrennen (14.45 Uhr) ist das 15. von 18 Rennen in diesem Jahr.

