Zehnter Saisonlauf der DTM : BMW-Pilot Blomqvist startet in Moskau von Pole Position

BMW hat die Qualifikation zum zehnten Saisonlauf des Deutschen Tourenwagen-Masters in Moskau dominiert. Der britische BMW-Pilot Tom Blomqvist fuhr am Sonntag die schnellste Zeit und startet im Rennen zum zweiten Mal in diesem Jahr von der Pole Position.