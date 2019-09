Sohn von Ralf Schumacher : David Schumacher gibt Formel-3-Debüt in Sotschi

Nachwuchs-Rennfahrer David Schumacher gibt in Sotschi am Wochenende sein Debüt in der Formel 3.

von dpa

24. September 2019, 17:07 Uhr

Der 17 Jahre alte Sohn des ehemaligen Formel-1-Fahrers Ralf Schumacher übernimmt im letzten Rennen der Saison in Russland das Cockpit des verletzten Australiers Alex Peroni, teilte der Rennstall Campos Racing mit. «Ich werde zum ersten Mal ein solches Auto fahren, deswegen sollte man realistisch sein. Ich möchte so viel wie möglich lernen», sagte Schumacher, der eigentlich in der europäischen Formel 4 antritt.

Im Rahmenprogramm des Großen Preises von Russland der Formel 1 werden damit zwei Schumachers dabei sein. Der 20 Jahre alte Mick, Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher, fährt für das italienische Team Prema in der höchsten Nachwuchsserie Formel 2.