Ex-Formel-1-Pilot : Massa fährt nächste Saison in Formel E

Der frühere Formel-1-Pilot Felipe Massa fährt in der kommenden Saison in der Formel E. «Ich bin sehr glücklich, dass eine neue Phase in meiner Karriere beginnt», teilte der Brasilianer auf Twitter mit.

von dpa

15. Mai 2018, 17:48 Uhr

Der frühere Königsklassen-Pilot bei Ferrari, Sauber und Williams hat beim monegassischen Venturi-Team einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben, wie die Formel E mitteilte. «Die Serie ist in sehr kurzer Zeit gewachsen und hat sich als eine der stärksten Rennklassen der Welt etabliert», sagte Massa laut Mitteilung. Der erste Test des Brasilianers ist für Ende Mai angesetzt.