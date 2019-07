Sachsenring : MotoGP: Bradl wird Zehnter - Marquez siegt erneut

Hohenstein-Ernstthal (dpa) – Stefan Bradl hat das MotoGP-Heimrennen auf dem Sachsenring mit einem Top-10-Ergebnis beendet.

von dpa

07. Juli 2019, 15:02 Uhr

Der vom Honda-Team für den verletzten Spanier Jorge Lorenzo nominierte Zahlinger fuhr in Hohenstein-Ernstthal als Zehnter über die Ziellinie. Es war Bradls zweiter Renneinsatz in dieser Saison.

Weltmeister Marc Marquez holte seinen siebten Sachsenring-Sieg in Serie und baute seine Führung in der Fahrerwertung weiter aus. Sein spanischer Landsmann Maverick Vinales wurde Zweiter. Der Brite Cal Crutchlow komplettierte beim Deutschland-Grand-Prix das Podium in der Königsklasse.