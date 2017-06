WM-Lauf in Assen : Qualifying: Folger setzt Achtungszeichen in der MotoGP

Jonas Folger hat in Assen sein bisher bestes Qualifying in seiner MotoGP-Karriere absolviert. Der deutsche Neuling in der Königsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft wird am Sonntag aus der zweiten Reihe starten.