Zehnter Saisonlauf der DTM : Spengler startet bei DTM in Moskau von Pole Position

Dem Kanadier reichte am Sonntag in der Qualifikation die zweitschnellste Zeit, um im Rennen am Nachmittag auf dem ersten Startplatz zu stehen. Sein Markenkollege Tom Blomqvist hatte zwar die beste Rundenzeit erzielt, wurde aber nachträglich von den Sportkommissaren aus der Wertung genommen, weil er nach dem Qualifying zu wenig Kraftstoff im Tank hatte. Daher rückt auch der Gesamtführende René Rast im Audi auf den dritten Startplatz vor. Blomqvist muss das Rennen dagegen als Letzter aufnehmen.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 13:16 Uhr