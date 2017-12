Nun gegen Adrian Lewis : Münch übersteht bei Dart-WM Vorrunde

vergrößern 1 von 1 Foto: John Walton 1 von 1

erstellt am 19.Dez.2017 | 21:19 Uhr

Noch am Abend muss Münch zu seinem Erstrundenduell gegen Ex-Weltmeister Adrian Lewis aus England antreten. «Ich bin froh, dass ich das erstmal geschafft habe», sagte Münch beim TV-Sender Sport1. «Gerade der Matchdart ist für mich verdammt schwer gewesen.» Bei seiner zweiten WM-Teilnahme wirkte der Linkshänder am Ende etwas nervös, sicherte sich aber den Erfolg über Oreschkin. Der zweite deutsche Teilnehmer Martin Schindler trifft am Mittwoch auf den Australier Simon Whitlock.