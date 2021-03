PGA Tour : Muskelmann DeChambeau gewinnt Turnier in Florida

Als erster Golf-Profi der Saison hat Muskelmann Bryson DeChambeau sein zweites Turnier gewonnen.

Orlando | Beim Arnold Palmer Invitational in Orlando war der Amerikaner einen Schlag besser als der Brite Lee Westwood. DeChambeau spielte am Schlusstag eine 71er-Runde und brauchte insgesamt 277 Schläge. Im September gewann er die US Open, der Erfolg in Florida war der insgesamt neunte Turniersieg seiner Karriere. DeChambeau hat im vergangenen Jahr mehr ...

