ATP-Turnier : Nadal beendet Serie von Tsitsipas - Sieg in Barcelona

Der Weltranglisten-Dritte Rafael Nadal hat die jüngste Erfolgsserie des Griechen Stefanos Tsitsipas beendet und zum zwölften Mal das ATP-Turnier in Barcelona gewonnen.

Barcelona | Der Spanier setzte sich im Endspiel des Sandplatz-Tennisturniers mit 6:4, 6:7 (6:8), 7:5 gegen den an Nummer zwei gesetzten Tsitsipas durch. Der 22-Jährige nahm Nadal mit dem 7:6 im zweiten Satz zwar als erst zweiter Spieler nach David Ferrer 2008 in Barcelona einen Satz ab, unterlag dann in dem hochklassigen Endspiel aber knapp. Nadal konnte im zw...

