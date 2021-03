Tennis-Superstar : Nadal fehlt auch beim Turnier in Miami

Der verletzte spanische Weltklasse-Tennisspieler Rafael Nadal verlängert weiter seine Wettkampf-Pause.

Miami | Er werde nicht beim Hartplatz-Turnier in Miami vom 24. März bis 4. April spielen, teilte der 34-Jährige mit. „Ich muss mich vollständig erholen und bereit für die Sandplatz-Saison in Europa werden“, schrieb Nadal bei Twitter. Aufgrund seiner Rückenprobleme hatte der Spanier Anfang März seine Teilnahme am ATP-Turnier in Rotterdam abgesagt und auch a...

