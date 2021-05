Tennis-Star : Naomi Osaka will bei French Open keine Interviews geben

Tennis-Star Naomi Osaka will bei den French Open in Paris nicht an Pressekonferenzen teilnehmen.

Boulogne-Billancourt | „Ich hatte schon oft das Gefühl, dass die Menschen keine Rücksicht auf die psychische Gesundheit von Sportlern nehmen, und dies trifft besonders zu, wenn ich eine Pressekonferenz sehe oder an einer teilnehme“, teilte die 23-Jährige auf Instagram mit. Man werde entweder mit Fragen konfrontiert, die bereits oft gestellt wurden, oder mit „Fragen, die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.