Basketball : NBA: Franz Wagner gewinnt Talent-Turnier

Der deutsche Basketball-Profi Franz Wagner hat sein Team mit einem verwandelten Freiwurf zum Sieg beim „Rising Stars“-Turnier der NBA geführt.

Wagners von der NBA-Legende Rick Barry betreute Mannschaft setzte sich in dem Mini-Turnier der vielversprechendsten Talente im Rahmen des All-Star-Wochenendes in Cleveland durch. „Team Barry“ gewann sowohl in dem bis 50 ausgespielten Halbfinale als auch im bis 25 gespielten Finale knapp. Der 20-jährige Berliner von den Orlando Magic erzielte dabei jewe...

