Basketball : NBA: Lakers holen wichtigen Sieg gegen Toronto

Den Los Angeles Lakers ist in der NBA ein wichtiger Sieg in der Verlängerung gelungen. Gegen die Toronto Raptors holte der Rekordmeister ein 128:123 und verteidigte damit seinen Vorsprung auf die New Orleans Pelicans, die ihrerseits 124:91 gegen die San Antonio Spurs gewannen.

Die Lakers um Superstar LeBron James stehen in der Western Conference direkt vor den Pelicans auf Rang neun und bangen um die Qualifikation für die Playoffs. Der Sieg in Kombination mit der Niederlage der Spurs, die auf Rang elf liegen, war daher doppelt wertvoll und nach zuletzt drei verlorenen Spielen auch notwendig. James war mit 36 Punkten bester W...

